Токаев захотел наладить отношения с талибами

Казахстан готов наладить отношения с новыми властями Афганистана, которые представлены боевиками движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ), для разрешения острых гуманитарных вопросов. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает «Sputnik Казахстан».

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По словам политика, речь идет лишь о деловых контактах с руководством страны ради стабильности и мира в регионе. Он отметил, что Афганистан рано или поздно должен превратиться в суверенное государство, живущее в мире со своими соседями. «Хотя мы не имеем общих границ с этой истерзанной войной страной, от Алматы до Кабула всего один час полета», — сказал Токаев.

Глава государства отметил, что постоянно находится в контакте с представителями стран СНГ и Ближнего Востока по проблемам урегулирования афганского кризиса. Он также подчеркнул, что всегда готов обсудить вопросы на этот счет с лидерами и главами правительств заинтересованных стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не планирует проведение переговоров с правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан». При этом Россия приняла приглашение талибов посетить церемонию инаугурации кабмина республики, назначенную на 11 сентября.