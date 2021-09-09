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Талибы пообещали дать женщинам должности в правительстве

Представитель «Талибана» Муджахид: женщинам дадут должности в правительстве Афганистана
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Фото: Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид пообещал, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. Его слова французскому телеканалу BFMTV передает РИА Новости.

«У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап», — заявил Муджахид.

До этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной. Днем ранее талибы объявили состав временного правительства и фактически исключили такую возможность.

Ранее талибы заявили о намерении провести в Афганистане всеобщие выборы. Уточняется, что участие в выборах примут разные слои местного населения.

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