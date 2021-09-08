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Талибы заявили о финансировании протестов в Афганистане из-за рубежа

Al Jazeera: «Талибан» считает, что протесты в Афганистане финансируются из-за рубежа
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Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что протесты в Афганистане финансируются из-за рубежа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает РИА Новости.

По информации канала, талибы обвинили в финансировании протестов и их разжигании иностранные стороны.

Ранее стало известно, что талибы напали с кнутами на двух журналистов, освещавших женский митинг в Кабуле. Пострадавших доставили в больницу.

Жители Кабула вышли на протесты после визита в страну главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида по приглашению «Талибана».

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