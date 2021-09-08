Афганские журналисты рассказали о сложностях работы с приходом талибов

Работник СМИ из Афганистана: талибы не несут ответственности за жизнь журналистов

Журналисты из Афганистана рассказали, с какими сложностями работы они столкнулись после прихода к власти боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Их слова приводит «Sputnik Афганистан» в своем Telegram-канале.

Представитель СМИ Бехнуд Бехнуд (Behnud Behnud) заявил, что с появлением боевиков в Афганистане журналисты оказались в серьезной опасности. По его словам, любого, кто действует вопреки желаниям талибов, задерживают. «Вчера были задержаны некоторые журналисты. Это говорит о том, что талибы не несут никакой ответственности за жизнь журналистов и свободу слова в Афганистане», — сказал он.

Другой работник СМИ Латиф Якуб (Latif Yakub) отметил, что афганские журналисты столкнулись с финансовыми трудностями, так как все банки в стране закрыты. Он подчеркнул, что будущее для него и коллег «неясно и туманно». «Большинство СМИ прекратило свою работу, и журналисты в очень тяжелой ситуации», — сообщил он.

Ранее американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) заявил, что на него напали талибы, когда он снимал с коллегой стычку между боевиками и сторонниками прежнего правительства. Корреспондент сказал талибам, что он из другой страны, и попросил не трогать его. После этого нападавшие извинились перед ним.

До этого комитет защиты журналистов Афганистана сообщил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся в опасности. Представители комитета выразили обеспокоенность по поводу безопасности работников СМИ и обратились к Вашингтону с призывом обеспечить охрану их жизней.