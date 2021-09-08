Семерых вооруженных американцев задержали на пути в Афганистан

Семеро вооруженных граждан США были задержаны на пути в Афганистан в международном аэропорту Дубая. Об этом сообщается в телеграмме Госдепартамента США, оказавшейся в распоряжении Newsweek.

Как следует из документа, инцидент произошел 31 августа. Группа американцев из числа гражданских прибыла в Дубай на частном самолете, чтобы в дальнейшем вылететь в Афганистан. При этом с собой у них было огнестрельное оружие. Граждан США задержали.

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По словам самих задержанных, они планировали помочь с эвакуацией с афганской территории американцев и сотрудничавших с ними афганцев. Однако никаких подтверждающих цели их поездки документов у прибывших не оказалось. В итоге местная полиция отпустила американцев под залог. Отмечается, что к решению проблемы подключилось Генеральное консульство США в Дубае, которое «взаимодействовало с местными властями по данному вопросу».

В Госдепартаменте и ФБР подтвердили Newsweek факт задержания и последующего освобождения граждан США в Дубае, однако от дальнейших комментариев отказались. Посольство ОАЭ в Вашингтоне на запрос издания не ответило.

В свою очередь эксперты, опрошенные Newsweek, заявили, что подобные несанкционированные операции могут иметь серьезные негативные дипломатические и юридические последствия. Так, специалист по связям с правительством Комитета политических действий ветеранской организации Common Defense Навид Шах подчеркнул, что из-за таких выходок может пострадать репутация других частных организаций, которые также пытаются помочь с эвакуацией, но делают это законными методами. Кроме того, подобные операции опасны для самих участников и беженцев, которые не получают никаких гарантий безопасности, соглашаясь на помощь неизвестных групп, считает эксперт.

Шах также подчеркнул, что действия задержанных поставили под угрозу годы дипломатической работы в регионе. С ним согласился другой собеседник издания — высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, занимающийся контртеррористической деятельностью и разведкой и пожелавший сохранить анонимность. По его мнению, подобная деятельность может подорвать и без того ненадежные дипломатические связи в регионе.

Эксперты также отметили, что попытки проникновения в Афганистан вооруженных людей вне зависимости от их мотивов могут спровоцировать представителей местных властей — боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России), и поставить под угрозу жизни участников всех гуманитарных миссий, пытающихся помочь населению, а также самих беженцев.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти США провели в Афганистане тайную операцию, в ходе которой смогли эвакуировать из страны сотни своих граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ.

30 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. Позже стало известно, что военные США заключили тайную сделку с талибами — те эскортировали группы американских граждан к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации.