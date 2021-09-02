Стало известно о тайном вывозе афганского спецназа через секретную базу ЦРУ

Власти США провели в Афганистане тайную операцию, в ходе которой смогли эвакуировать из страны сотни своих граждан и работавших вместе с ними афганских спецназовцев через располагавшуюся в стране базу ЦРУ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации президента, Министерстве обороны и Конгрессе.

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Как рассказали собеседники издания, операция проходила в течение нескольких недель в августе. В ней были задействованы сотрудники ЦРУ, дипломаты и представители Командования специальных операций США. Они информировали находившихся в Афганистане американцев и афганцев из групп риска, в том числе бойцов сил спецназначения армии страны, о более безопасном пути эвакуации.

Так, гражданам США, а также помогавшим им афганцам вместе с членами их семей было предложено добраться до секретной базы ЦРУ Eagle, которая располагалась за пределами Кабула, на тот момент уже захваченного боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Оттуда их на вертолетах доставляли в аэропорт афганской столицы, минуя толпы собравшихся у ворот авиагавани местных жителей, а затем вывозили из страны. В частности, известно, что несколько самолетов с эвакуированными вылетели в Германию.

Точное число эвакуированных таким образом людей не раскрывается, однако, по данным Politico, речь идет как минимум о тысяче афганских спецназовцев и их родственников. Также известно, что сама база Eagle 27 августа была уничтожена, чтобы не допустить попадания находившегося на ней секретного оборудования и разведданных в руки талибов.

30 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. Позже стало известно, что военные США заключили тайную сделку с талибами — те эскортировали группы американских граждан к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации.

