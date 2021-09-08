Талибы избили кнутами задержанных на женском митинге журналистов

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) напали с кнутами на двух журналистов, освещавших женский митинг в Кабуле. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт издания Etilaatroz.

Отмечается, что талибы задержали работников СМИ, когда те делали репортаж, после чего жестоко избили их. Пострадавших доставили в больницу. «На головах, лицах и телах двух корреспондентов заметны следы кнутов», — говорится в официальном заявлении.

Всего на акции протеста задержали пятерых журналистов, в том числе главного редактора газеты Etilaatroz Хадема Хуссейна Карими (Khadem Hussein Karimi). Состояние остальных трех представителей СМИ не раскрывается.

Ранее журналисты из Афганистана рассказали, с какими сложностями они столкнулись после прихода к власти талибов. Так, представитель СМИ Бехнуд Бехнуд (Behnud Behnud) заявил, что всех, кто действует вопреки желаниям талибов, задерживают. По его словам, боевики не несут никакой ответственности за жизнь журналистов и свободу слова в стране.

17 августа комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой. В комитете выразили обеспокоенность по поводу безопасности журналистов и обратились к властям США с призывом обеспечить охрану их жизней.