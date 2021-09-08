Мир
 
Последние новости
Шойгу прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева
Москва попала в рейтинг лучших городов мира
Власти оценили состояние дома после взрыва газа в Подмосковье
59-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет энергичности
Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать «поклоняться деньгам»
На Украине инициировали санкции против причастных к сооружению Крымского моста
Младенец попал в больницу в результате ДТП в Москве 
Названо число пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России выпустят «тайные» «УАЗ Патриот»
Раскрыты обстоятельства смерти первого убитого на войне в Афганистане американца
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Талибы запретили женщинам Афганистана заниматься любыми видами спорта
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Rahmat Gul / AP

Женщины Афганистана не смогут заниматься спортом при власти «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявил заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу SBS News.

Васик подчеркнул, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. А игра в крикет (самый популярный спорт у афганских женщин), по его словам, не является необходимостью.

«Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде (...) В эпоху медиа, из-за видео и фотографий, люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься крикетом или другим спортом, где они оказываются на виду», — приводит портал его слова.

Ранее сообщалось, что женщины Кабула, столицы Афганистана, вышли на шествие с требованиями политических прав: они потребовали возможности участвовать в управлении страной после того, как талибы огласили список нового правительства. В него не входит ни одна женщина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жительница Кабула рассказала о сексистских действиях «Талибана»
В Госдепе потребовали включить женщин в правительство Афганистана
Талибы захотели запретить афганским женщинам спортивные игры
Женщины Кабула потребовали пустить их управлять страной