Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Женщины Афганистана не смогут заниматься спортом при власти «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом заявил заместитель главы соответствующей комиссии талибов Ахмадулла Васик в интервью австралийскому порталу SBS News.

Васик подчеркнул, что ислам позволяет женщинам выходить из дома только по необходимости. А игра в крикет (самый популярный спорт у афганских женщин), по его словам, не является необходимостью.

«Могут произойти ситуации, когда их лицо или тело не будет покрыто. Ислам не позволяет, чтобы женщин видели в таком виде (...) В эпоху медиа, из-за видео и фотографий, люди смогут смотреть на них. Исламский эмират не позволит женщинам заниматься крикетом или другим спортом, где они оказываются на виду», — приводит портал его слова.

Ранее сообщалось, что женщины Кабула, столицы Афганистана, вышли на шествие с требованиями политических прав: они потребовали возможности участвовать в управлении страной после того, как талибы огласили список нового правительства. В него не входит ни одна женщина.