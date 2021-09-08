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Талибы анонсировали проведение всеобщих выборов в стране

Al Jazeera: талибы планируют привлечь самые широкие слои населения
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Фото: Stringer / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) намерены провести в Афганистане всеобщие выборы. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Уточняется, что участие в выборах примут разные слои местного населения. «Мы стремимся к тому, чтобы привлечь самые широкие слои населения, талантливых людей, которые не являются членами "Талибана"», — заявил представитель движения. В «Талибане» также подчеркнули, что для боевиков важнее способности членов правительства, чем их этническое происхождение.

Ранее боевики назначили Муллу Мохаммада Хасана Ахунда на пост исполняющего обязанности премьер-министра Афганистана. Инаугурацию нового кабмина назначили на 11 сентября, 20-летнюю годовщину терактов в Нью-Йорке.

Представители движения пригласили представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию по случаю формирования нового правительства Афганистана.

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