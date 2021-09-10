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Талибы отказались принимать женщин в правительство Афганистана

Представитель «Талибана» Хашими заявил, что женщин не будет в правительстве Афганистана
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Фото: Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Сайед Зекрулла Хашими заявил, что талибы отказываются принимать женщин в правительство Афганистана. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех».

По его словам, женщины не займут ни одной должности в новом правительстве, поскольку их задача заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование.

При этом ранее 9 сентября представитель «Талибана» Забиулла Муджахид пообещал, что в новом правительстве Афганистана появятся должности для женщин. По его словам, они смогут быть частью правительства.

До этого жительницы Кабула вышли на акцию протеста с требованием обеспечить участие женщин в управлении страной. Днем ранее талибы объявили состав временного правительства и фактически исключили такую возможность.

6 сентября Муджахид сообщил, что талибы одержали полную победу над Фронтом сопротивления, и объявил об окончании войны в Афганистане. Однако повстанцы опровергли его слова. Они заявили, что будут сражаться с талибами до тех пор, пока в Афганистане не восторжествуют справедливость и свобода.

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