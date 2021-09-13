Талибы отвергли обвинения в укрывательстве лидера «Аль-Каиды»

Сообщение об участии «Талибана» (запрещенное в России террористическая движение) в укрывательстве лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завахири не соответствует действительности. Об этом заявил представитель движения Мохаммед Наим, передает РИА Новости.

Талибы отвергают все обвинения и отрицают свою причастность к помощи главарю террористов. «Это ложь. Это не имеет отношения к правде», — сказал Наим.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сообщило, что аз-Завахири укрывают члены радикальной группировки «Талибан». По данным бывшего исполняющего обязанности главы американского разведывательного управления Майкла Морелла, боевики предоставляют убежище «Аль-Каиде». Он отметил, что спешный вывод американских войск из Афганистана вдохновил террористов по всему миру.

Айман аз-Завахири появился на видео 11 сентября в 20-ю годовщину терактов в США. Главарь организации заявил в ходе обращения, что Иерусалим «никогда не будет иудаизирован».