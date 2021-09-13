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Главарь «Аль-Каиды» появился на видео

Главарь «Аль-Каиды» аз-Завахири появился на видео в годовщину терактов в США
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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Главарь террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Айман аз-Завахири появился на видео 11 сентября, в 20-ю годовщину терактов в США. Об этом сообщает американская компания SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом информационной активности экстремистов.

По данным портала, в видеообращении аз-Завахири «восхваляет» военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года. Кроме того, главарь организации заявляет в ходе обращения, что Иерусалим «никогда не будет иудаизирован».

Ранее бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что аз-Завахири находится в Афганистане, его укрывают члены запрещенного в России «Талибана».

В 2019 году аз-Завахири угрожал США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября. Он призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру. Палестинцев он агитировал «искать мученичества», нападая на израильтян в ответ на признание США Голанских высот.

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