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ФБР опубликовало первый рассекреченный документ по терактам 11 сентября

ФБР опубликовало первый документ по терактам 11 сентября в рамках указа Джо Байдена
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Фото: Sean Adair / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первый рассекреченный документ по терактам 11 сентября на своем сайте.

Отмечается, что материал публикуется в рамках указа, подписанного 3 сентября 2021 года президентом США Джо Байденом, который касается обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам, произошедшим 11 сентября 2001 года.

Документ от 4 апреля 2016 года составлен по итогам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе на предмет его контактов с теми, кто оказывал значительную логистическую поддержку угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару. Всего в нем 16 страниц с обширными купюрами, в числе которых имя источника, который претендовал на получение американского гражданства.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Даты с 10 по 12 сентября в Америке объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов. Президент США Джо Байден призвал жителей других стран присоединиться к мероприятиям.

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