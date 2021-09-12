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Над Нью-Йорком выросли две колонны света в память о терактах 9/11

Видимые за 100 км колонны света выросли в Нью-Йорке в память о терактах 11 сентября
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Фото: Brendan McDermid / Reuters

Над Манхэттеном (Нью-Йорк) в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года выросли две колонны света. Об этом сообщает ТАСС.

Лучи, исходящие из 88 прожекторов, видны на расстоянии в 100 километров. Акция называется Tribute in Light («Дань памяти в свете»). Сейчас оцепление вокруг мемориала на месте башен-близнецов снято, любой желающий может отдать дань памяти погибшим.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Даты с 10 по 12 сентября в Америке объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов. Президент США Джо Байден призвал жителей других стран присоединиться к мероприятиям.

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