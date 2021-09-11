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Выжившая в теракте 9/11 обвинила власти США в равнодушии к пострадавшим

Выжившая в теракте 11 сентября: власти США равнодушны к последствиям атак для американцев
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Фото: Jeenah Moon / Reuters

Власти США несут ответственность за то, что произошло с тысячами жителей Нью-Йорка в результате террористических атак 11 сентября 2001 года. После обрушения башен Всемирного торгового центра в воздухе содержались опасные вещества, смертельные для людей, и многие американцы столкнулись со страшными болезнями. Об этом «Ленте.ру» рассказала выжившая в теракте, адвокат и член благотворительных фондов Энн-Мари Принципе.

Для многих из тех, кому удалось спастись в день трагедии, произошедшее обернулось ужасными последствиями для здоровья — развитием раковых заболеваний, проблемами с дыханием, паническими атаками. Район, где находился Всемирный торговый центр, на который напали террористы, был загрязнен. Однако Агентство по охране окружающей среды (EPA) заверило местных жителей, что воздух безопасен, напомнила Принципе.

«Власти фактически выгнали людей туда, где совсем недавно случилась трагедия... Как можно так легкомысленно относиться к жизням сотен тысяч людей?» — возмутилась американка. Она отметила, что о масштабах трагедии говорит статистика, согласно которой об осложнениях для здоровья заявили уже 400 тысяч человек.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

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