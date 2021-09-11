Байден прилетел в Нью-Йорк накануне годовщины терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл прилетели в Нью-Йорк вечером в пятницу, 10 сентября, для участия в траурных мероприятиях по поводу двадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава государства отправился в район Манхэттен, где у мемориала жертвам атаки состоится траурная церемония. После нее он посетит Шанксвилл, штат Пенсильвания, неподалеку от которого разбился другой захваченный рейс.

Также в пятницу Байден опубликовал в своем Twitter видеообращение, посвященное траурной дате. Он подчеркнул, что американцы показали всем, кто стремится причинить вред США, что им не удастся уйти безнаказанными.

Даты с 10 по 12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов. Байден призвал жителей других стран присоединиться к мероприятиям.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. Погибли порядка 2 977 человек, более шести тысяч пострадали.