Выжившая в теракте 11 сентября поделилась воспоминаниями о трагедии

Адвокат, член благотворительных фондов Энн-Мари Принципе чудом выжила в теракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Она поделилась воспоминаниями в разговоре с «Лентой.ру».

Тогда Принципе владела модельным агентством, ее офис находился недалеко от Всемирного торгового центра. Американка вспомнила, что утром того дня она шла на работу и уже зашла в здание, когда первый самолет врезался в одну из башен.

«Я вышла на улицу, и кто-то сказал, что в башню врезался самолет. Может, это просто несчастный случай, подумала я. А потом появился еще один самолет... Тогда я поняла, что это никакая не случайность. Это была настоящая атака», — рассказала она.

Больше всего ее пугала неизвестность: свидетели атаки не знали, что находилось в тех самолетах, и боялись, что речь могла идти даже о радиоактивном оружии.

«Из окон небоскребов что-то падало. Только потом я поняла, что это люди... Вокруг меня царил хаос, а я стояла, глядя вверх на горящие здания и даже подумать не могла, что они могут обрушиться. А они рухнули как карточные домики, почти одновременно», — поделилась Принципе.

После этого ей чудом удалось отбежать на безопасное расстояние, а вскоре и покинуть район. Американку эвакуировали на одном из паромов вместе с другими людьми.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.