Джо Байден посетил все места терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден посетил все три места терактов, совершенных 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает South China Morning Post.

Вместе с супругой Джилл и вице-президентом Камалой Харрис американский лидер возложил венок у Пентагона, а также осмотрел плиты с именами погибших.

Ранее он посетил траурное мероприятие в Нью-Йорке, где жертв терактов почтили шестью минутами тишины. На церемонии также присутствовали бывшие президенты страны Барак Обама и Билл Клинтон. После этого Байден отправился в городе Шанксвилле, Пенсильвания, неподалеку от которого разбился другой захваченный рейс.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. В результате атак погибли 2977 человек, более шести тысяч получили ранения.