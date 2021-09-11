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Байден сделал странный жест на церемонии памяти жертв 11 сентября

Джо Байден снял маску и крикнул что-то в толпу на церемонии памяти жертв 11 сентября
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Фото: Reuters

Президент США Джо Байден сделал странный жест на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001-го в Нью-Йорке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, в ходе церемонии американский президент решил снять маску, чтобы крикнуть что-то в толпу. Политик стоял в окружении бывших лидеров США. Что именно выкрикнул политик — не уточняется.

Байдена не в первый раз критикуют за поведение на торжественных мероприятиях. 30 августа сообщалось, что американские пользователи Twitter возмутились поступком президента во время траурной церемонии по павшим в Кабуле американским солдатам. Тогда политик украдкой посмотрел на часы в ходе мероприятия. Его раскритиковали за то, что он забыл о своих обязанностях главнокомандующего, и за отсутствие уважения к погибшим солдатам.

20 лет назад террористы захватили четыре гражданских лайнера. Два из них были направлены в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, а последний упал в поле. В результате атак погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч получили ранения.

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