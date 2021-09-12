Талибы осудили теракты 11 сентября

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, объявило, что осуждает теракты в США 11 сентября 2001 года. Представитель террористической организации Сухейль Шахин рассказал, что в то время группировка была даже готова сотрудничать с американскими властями и помогать с расследованием. Об этом он сказал в эфире пакистанского канала Geo TV.

Шахин настаивает, что талибы, находившиеся в то время у власти в Афганистане, были «застигнуты врасплох» этими терактами в США, организованными «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) и не знали о готовящихся атаках заранее.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды», захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Спустя 20 лет ФБР рассекретило один из документов, относящийся к террористическим атакам. Он составлен по итогам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе на предмет его контактов с теми, кто оказывал значительную логистическую поддержку угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.