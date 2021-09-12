Мир
 
Последние новости
Россиянина задержали в Праге по выданному Украиной ордеру
К задержанному в Праге россиянину отправился сотрудник российского консульства
Странное поведение Байдена на мероприятии вызвало удивление в сети
Замглавы «Меджлиса» обвинили в совершении диверсии в Крыму
Путин пошутил над судейством на олимпийском турнире по художественной гимнастике
Россиянин возмутился пунктом в договоре и ворвался в автосалон с винтовкой
Лукашенко согласовал визит Путина в Минск
Путин вспомнил о сломанном носе
Захарова раскритиковала Европу за эксперименты на детях и «зловонное безумие»
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы осудили теракты 11 сентября

«Талибан» объявил, что осуждал теракты, которые произошли в США 11 сентября 2001 года
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Diane Bondareff / AP

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), захватившее власть в Афганистане, объявило, что осуждает теракты в США 11 сентября 2001 года. Представитель террористической организации Сухейль Шахин рассказал, что в то время группировка была даже готова сотрудничать с американскими властями и помогать с расследованием. Об этом он сказал в эфире пакистанского канала Geo TV.

Шахин настаивает, что талибы, находившиеся в то время у власти в Афганистане, были «застигнуты врасплох» этими терактами в США, организованными «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) и не знали о готовящихся атаках заранее.

11 сентября 2001 года члены «Аль-Каиды», захватили четыре пассажирских самолета и совершили атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. В результате терактов, которые позже стали называть 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.

Спустя 20 лет ФБР рассекретило один из документов, относящийся к террористическим атакам. Он составлен по итогам бесед агентов ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе на предмет его контактов с теми, кто оказывал значительную логистическую поддержку угонщикам самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден назвал ошибочными попытки США объединить Афганистан
Над Нью-Йорком выросли две колонны света в память о терактах 9/11
ФБР опубликовало первый рассекреченный документ по терактам 11 сентября