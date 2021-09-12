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Раскрыто местонахождение главаря «Аль-Каиды»

Бывший директор ЦРУ Морелл: «Талибан» укрывает главаря «Аль-Каиды» Завахири в Афганистане
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Фото: Reuters

ЦРУ раскрыло местонахождение главаря террористической группировки Аль-Каида (запрещено в России) Аймана аз-Завахири. По данным бывшего исполняющего обязанности главы американского разведывательного управления Майкла Морелла, аз-Завахири находится в Афганистане. Об этом он рассказал в интервью программе «Face the Nation» на телеканале CBS.

По данным Моррела, аз-Завахири укрывают члены радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России), захватившей власть в Афганистане.

«Мы предполагаем, что "Талибан" предоставляет убежище "Аль-Каиде". Это означает, что талибы сейчас укрывают Завахири», — заявил Морелл.

Экс-директор ЦРУ считает, что победа талибов в Афганистане и то, как спешно США выводили свои войска из страны, вдохновило террористов по всему миру.

Ранее стало известно, что лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября. Он призвал мусульман нанести удар по объектам США, Европы, Израиля и России, чьи интересы, по его мнению, распространяются по всему миру. Палестинцев он агитировал «искать мученичества», нападая на израильтян в ответ на признание США Голанских высот.

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