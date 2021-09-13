Мир
 
Последние новости
Кремль отверг возможность обсуждения Крыма на встрече Путина и Зеленского
Прятавшийся 40 лет от войны в джунглях вьетнамец вернулся к людям и умер от рака
Путин заявил о проблемах с заболеваемостью COVID-19 в его окружении
На Украине назвали маразмом предложение перейти на латиницу
В популярной среди россиян пляжной стране ввели новые ограничения для туристов
Макгрегор подрался с американским рэпером на церемонии вручения премии MTV
Российского скульптора нашли в гостинице с перерезанным горлом
Стало известно о работе «отеля для утех» в доме отравившихся москвичей 
В США удивились модификации устаревшего российского танка
Оценена связь между арбузом и обнаруженным этиленгликолем в крови москвичей
Новости партнеров
Прослушать новость

Талибы нашли золото и 6 миллионов долларов у вице-президента Афганистана

Талибы изъяли у вице-президента Афганистана слитки золота и 6,5 миллиона долларов
Перейти в «Мою Ленту»
Амрулла Салех
Амрулла Салех
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) якобы обнаружили 6,5 миллиона долларов и слитки золота дома у вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом сообщил на своей странице в Twitter афганский активист Мухаммад Джалал.

По его словам, «это только вершина айсберга». Обыски проходили в рамках операции сил безопасности Афганистана, возглавляемых талибами. Все найденные ценности были изъяты правоохранителями.

10 сентября стало известно, что талибы задержали и казнили брата вице-президента Рухоллу Салеха. По другой информации, Рухолла Салех был убит во время боев повстанцев с талибами в Панджшере.

8 сентября посол Афганистана в Таджикистане Захир Акбар заверил, что Амрулла Салех находится в Панджшере и продолжает исполнять обязанности президента Афганистана. Дипломат напомнил, что статус Салеха как заместителя главы государства гарантируется афганской конституцией.

Амрулла Салех поддержал борьбу Фронта сопротивления Панджшера с «Талибаном». Также он провозгласил себя исполняющим обязанности президента Афганистана, так как бывший лидер Ашраф Гани сбежал из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти в Афганистане
Талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Талибам сдались 100 бойцов сопротивления