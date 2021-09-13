Талибы нашли золото и 6 миллионов долларов у вице-президента Афганистана

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) якобы обнаружили 6,5 миллиона долларов и слитки золота дома у вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Об этом сообщил на своей странице в Twitter афганский активист Мухаммад Джалал.
По его словам, «это только вершина айсберга». Обыски проходили в рамках операции сил безопасности Афганистана, возглавляемых талибами. Все найденные ценности были изъяты правоохранителями.
10 сентября стало известно, что талибы задержали и казнили брата вице-президента Рухоллу Салеха. По другой информации, Рухолла Салех был убит во время боев повстанцев с талибами в Панджшере.
8 сентября посол Афганистана в Таджикистане Захир Акбар заверил, что Амрулла Салех находится в Панджшере и продолжает исполнять обязанности президента Афганистана. Дипломат напомнил, что статус Салеха как заместителя главы государства гарантируется афганской конституцией.
Амрулла Салех поддержал борьбу Фронта сопротивления Панджшера с «Талибаном». Также он провозгласил себя исполняющим обязанности президента Афганистана, так как бывший лидер Ашраф Гани сбежал из страны.