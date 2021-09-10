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Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти в Афганистане

Генсек ООН Гутерреш: приход талибов к власти приведет к активизации других группировок
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Фото: Susana Vera / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о последствиях быстрого прихода движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане. Среди возможных вариантов развития событий он назвал активизацию других террористических группировок в разных частях мира. Об этом он рассказал на пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Журналисты спросили Гутерреша о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов, произошедших 11 сентября в США. «Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан" смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана". Я не говорю о сходстве между ними», — ответил генсек ООН.

Ранее 10 сентября стало известно, что талибы пленили, а после этого убили брата исполняющего обязанности президента Афганистана Амруллы Салеха. По другой информации его родственник скончался несколько дней назад в ходе боев с талибами. Афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар сообщал, что вице-президент Амрулла Салех вернулся в Панджшер и в настоящий момент исполняет обязанности президента Афганистана.

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