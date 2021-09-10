Талибы захватили в Панджшере склад с оружием с советских времен

Талибы захватили склад с оружием в Панджшере, где хранится техника с советских времен

Талибан (запрещенная в России террористическая организация) захватил склад с оружием в провинции Панджшер, где находится техника еще с советских времен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира движения.

По его словам, на складе настолько много оружия и техники, что их транспортировка в Кабул займет несколько дней.

Ранее командир национального Фронта сопротивления в провинции Панджшер Али Назари заявил, что талибы проводят в захваченных районах этнические чистки. Фронт обратился к ООН с призывом вмешаться в ситуацию и остановить геноцид.

9 сентября силы сопротивления сообщили, что контролируют 60-65 процентов территории Панджшера. По словам Назари, повстанцы заняли все стратегические позиции в регионе.