Талибы будут бороться с террористами без помощи других стран

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) будут бороться с террористами в Афганистане без помощи других стран. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин, передает Global Times.

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Представитель движения рассказал, что боевики не планировали проводить совместные контртеррористические операции с зарубежными союзниками. По его словам, лидеры движения отказываются предоставлять данные о террористах другим государствам.

Шахин подчеркнул, что разведслужбы Афганистана располагают возможностями, опытом и необходимым вооружением для того, чтобы самостоятельно реагировать на вызовы в области безопасности. Он заключил, что другие страны могут выразить свою обеспокоенность по этому вопросу с помощью дипломатических контактов с новым афганским правительством.

7 сентября сообщалось, что власти провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим рассказал, что талибы арестовали как минимум 80 террористов ИГ за последние несколько дней. Он подчеркнул, что движение продолжает борьбу с террористическими организациями на афганской территории.