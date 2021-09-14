Талибы решили выгнать из домов и деревень представителей этнических меньшинств

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Дайкунди решил выселить из домов 300 шиитских семей, принадлежащих к хазарейскому этническому меньшинству. Об этом сообщает 8am.af.

Жители деревень Навабад и Баласер Тагабдар рассказывают, что им дали девять дней, чтобы покинуть свои дома. «Сказали, мол, если не уйдете, то потом у вас не будет прав жаловаться на притеснение, которое вас здесь ждет», — рассказал один из местных жителей.

Афганцы заявляют, что живут в этих районах более 40 лет и никто не претендовал на их землю и имущество до прихода к власти талибов. По их словам, некоторые боевики группировки, представленные в местной администрации, пользуются своим положением и помогают местным пуштунским общинам выгонять из домов местных жителей.

Так, лидер притеснителей Джомхур Хан, заявивший о своих правах на хазарейские земли в деревнях, в настоящее время работает в провинции Дайкунди заместителем губернатора талибов.

Начальник полиции в районе сообщает, что никто не обращался к властям с просьбой провести расследование. Он заявляет, что это может быть «вражеская пропаганда».

Источники издания напротив заявляют, что подобные инциденты коснулись не только этих двух деревень. По их словам, пуштунские кочевники повсеместно насильно переселяют местных жителей.

Ранее тысячи афганцев вышли на протесты в Кандагаре против принудительного выселения. «Талибан» дал жителям расположенного между 1-м и 13-м округами Кандагара армейского гарнизона три дня, чтобы покинуть свои дома. Боевики запретили афганцам забирать из домов имущество.