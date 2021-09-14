Тысячи афганцев вышли на протесты против талибов в Кандагаре

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) решил выгнать из домов жителей армейского гарнизона, расположенного между 1-м и 13-м округами Кандагара. Об этом сообщает агентство Asvaka.

Талибы приказали афганцам покинуть свои дома в течении трех дней. Боевики запретили забирать с собой предметы домашнего обихода. По словам жителей, талибы расселяют там свои подразделения.

Тысячи афганцев вышли на улицы Кандагара протестовать против принудительного выселения. Люди жалуются на финансовые трудности и заявляют, что не могут позволить себе даже еду.

По данным агентства, за последние 40 лет многие афганцы построили на территории гарнизона частные дома. Отмечается, что жилье возводилось на государственной земле.

Ранее протесты прошли в Кабуле. Молодые афганцы собрались на одной из улиц столицы, чтобы выступить против войны в Панджшере и участия в ней солдат Пакистана. Афганские юноши несли с сбой плакаты с надписями «В Панджшере уже достаточно убитых! Смерть Пакистану!», а также выкрикивали другие антипакистанские лозунги.