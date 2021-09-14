Специалист усомнилась в свежести видеообращения главаря «Аль-Каиды»

Видеообращение главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Аймана аз-Завахири, опубликованное 11 сентября, навряд ли записано недавно. В свежести видео усомнилась доцент Редингского университета (Великобритания) Кристина Хеллмич в комментарии «Ленте.ру».

Она отметила, что в ролике содержится упоминание об атаке на российскую базу в Сирии в январе 2021 года, но ничего более. «Примечательно, что в видеообращении никак не упоминаются последние события в Афганистане, что, на мой взгляд, весьма существенно», — подчеркнула специалист.

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При этом Хеллмич допустила, что отдельные члены радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое), захватившего власть в Афганистане, могут оказывать поддержку «Аль-Каиде». Однако движение, по ее словам, изменилось за 20 лет и уже не столь однородно: в него вступило новое поколение членов, у талибов наблюдается и определенная доля политического прагматизма. «Из ряда официальных заявлений ясно, что "Талибан" стремится к установлению отношений с США. Так что, на мой взгляд, все не так однозначно», — сказала востоковед.

Видеообращение аз-Завахири было опубликовано в 20-ю годовщину терактов в США. В нем главарь «Аль-Каиды» «восхваляет» военнослужащего из Саудовской Аравии Мухаммеда Саида аш-Шамрани, застрелившего трех человек на американской военной базе в штате Флорида в декабре 2019 года. Кроме того, главарь организации заявляет в ходе обращения, что Иерусалим «никогда не будет иудаизирован».

Ранее бывший исполняющий обязанности главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что аз-Завахири находится в Афганистане, его укрывают члены «Талибана».