В США оценили возможности группировки «Аль-Каида»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США заявил, что разведывательное сообщество Соединенных Штатов оценило нынешнее положение террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). По его словам, в настоящее время организация сильно деградировала, передает РИА Новости.

«Текущая оценка разведсообщества (США) состоит в том, что много лет назад возможности "Аль-Каиды" столь сильно деградировали, что сейчас она не в состоянии совершать атаки за рубежом», — пояснил глава дипломатического ведомства.

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Блинкен уточнил, что США соблюдают предельную бдительность и наблюдают за возможным восстановлением потенциала террористов и их способности нанести удары за пределами Афганистана. Он заключил, что Вашингтон намерен продолжать координировать усилия со своими партнерами по данному вопросу.

Ранее госсекретарь заявил об отсутствии угрозы для других стран со стороны попавшего в руки «Талибана» (организация запрещена в России) американского оружия. Он также сообщил, что Вашингтон лишился ряда возможностей по противодействию террористам после вывода сил из Афганистана, однако имеет способы компенсировать это.

