Талибов обвинили в убийстве 20 мирных жителей в Панджшере

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) убил около 20 мирных жителей в афганской провинции Панджшер, где продолжаются столкновения между боевиками группировки и силами Фронта национального сопротивления (ФНС). Об этом сообщает BBC News.

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Телеканал заявляет, что располагает доказательствами убийств, совершенных талибами. Журналисты обвиняют террористов в расправе над гражданским населением.

В распоряжение телеканала попала запись, где видно, как талибы расстреливают человека в военной форме. Прохожий на видео утверждает, что убитый был мирным жителем. Журналисты заявляют, что установили гибель как минимум 20 человек.

BBC News рассказывает, что одной из жертв группировки стал отец двоих детей Абдул Сами. Талибы арестовали его, обвинив в продаже сим-карт бойцам сопротивления. Несколько дней спустя террористы бросили тело мужчины около его дома. Очевидцы сообщили телеканалу, что на теле убитого были видны явные следы пыток.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала, что боевики нарушают права бывших государственных служащих и офицеров безопасности, устраивают обыски, казни и нападают на сотрудников ООН. По ее словам, участились случаи «убийств из мести» бывших афганских военнослужащих.

В начале августа HRW опубликовала доклад, в котором говорилось о том, что в провинциях Кандагар и Газни боевики без судебного решения казнили задержанных солдат, полицейских и гражданских лиц, сотрудничавших с США. Правозащитники подчеркнули, что подобные казни приравниваются к военным преступлениям.