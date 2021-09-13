ООН обвинила талибов в нарушении всех данных обещаний

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) нарушил все публично данные обещания о защите прав граждан Афганистана. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет на конференции в Женеве, трансляция доступна в YouTube.

По словам комиссара, страна находится в «новой опасной фазе». Она отметила, что афганское правительство преимущественно состоит из этнических пуштунов. Бачелет сообщила, что талибы исключают женщин из общественной сферы, в некоторых района девочкам старше 12 лет запретили ходить в школу.

Комиссар рассказала, что организация получает достоверные сведения о расправах, преследованиях и угрозах. Боевики нарушают обещания об амнистии бывших государственных служащих и офицеров безопасности, устраивают обыски, казни и нападают на сотрудников ООН. По ее словам, участились случаи «убийств из мести» бывших афганских военнослужащих.

Бачелет вновь призвала международное сообщество принять меры и остановить насилие в Афганистане. «Я повторяю свой призыв к Совету предпринять смелые и энергичные действия, соизмеримые с серьезностью этого кризиса», — заключила комиссар.

Ранее представитель террористического движения Мохаммад Наим отверг все обвинения лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. По его мнению, все заявления западных государств являются пустыми и необоснованными, а сами террористы «хорошо представляют», как готовятся подобные доклады.