Германия разрешила афганским художникам, ученым и журналистам остаться в Европе

Министерство внутренних дел (МИД) Германии выдало 2,6 тысячи афганцам разрешение на пребывание в ФРГ. Это коснулось тех граждан Афганистана, кому угрожает опасность: например, правозащитников, художников, ученых и журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства.

Такое разрешение получат не только представители перечисленных профессий, но и члены их семей. Кроме того, им выдадут вид на жительство в Германии. Таким образом афганцам не придется подавать прошение о предоставлении убежища.

После того, как 15 августа к власти в Афганистане пришло движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), бундесвер эвакуировал в общей сложности 5193 человека. По некоторым данным, Ввходе эвакуации из Афганистана в Германию вернулись ранее депортированные из страны преступники.