Германия завершила эвакуацию людей из Афганистана

Германия завершила эвакуацию людей из Международного аэропорта Кабула, где ранее боевики радикальной группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроили террористические атаки. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ.

По данным ведомства, последний самолет бундесвера покинул воздушное пространство Афганистана. Судно вылетело в 18:20 по местному времени (16:50 по Москве). Уточняется, что оставшиеся немецкие военные будут выведены к 27 августа.

Ранее в Twitter бундесвера сообщили, что с начала эвакуационной миссии в общей сложности 5193 человека удалось вывезти в безопасное место. Только лишь за 25 августа соответствующий показатель составил 539 человек.

«Мы будем продолжать эвакуацию до последней секунды», — подчеркивается далее в сообщении в Twitter. Накануне сообщалось, что США и их союзники смогли в течение суток эвакуировать из Афганистана 19 тысяч человек.

26 августа стало известно, что на территории, прилегающей к кабульскому аэропорту, произошло два теракта. Первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв, произошел у водосточного канала, ведущего в аэропорт. Также поступили сведения о стрельбе в центре Кабула. Число погибших достигло 40 человек, свыше 60 также были ранены.