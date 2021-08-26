В результате теракта в аэропорту Кабула погибли четыре американских морпеха

Четыре морских пехотинца США погибли в результате взрыва в кабульском аэропорту

Четверо американских морских пехотинцев погибли в результате взрыва на территории международного аэропорта Кабула, сообщило посольство США в Кабуле. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Мы подтверждаем, что несколько военнослужащих США были убиты в результате сегодняшней атаки на кабульский аэропорт. Еще нескольким оказывается скорая медицинская помощь», — сообщил представитель Пентагона Джон Кирби на своей странице в Twiiter. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Известно, что на территории, прилегающей к кабульскому аэропорту, произошло два теракта. Первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв, произошел у водосточного канала, ведущего в аэропорт. Также поступили сведения о стрельбе в центре Кабула. Число погибших достигло 40 человек, свыше 60 человек были ранены.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели экстренные переговоры с представителями силовых структур своих стран. Предполагается, что за теракт несет ответственность «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское Государство» (ИГ, запрещенная в России организация).

