ЕС выделит еще сто миллионов евро на гуманитарную помощь Афганистану

Глава ЕК сообщила, что гуманитарную помощь Афганистану увеличат на 100 миллионов евро

Евросоюз (ЕС) потратит на гуманитарную помощь Афганистану еще сто миллионов евро. Об этом в обращении к Европейскому парламенту заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Трансляцию ее выступления вело издание DW.

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Сумма, выделяемая Брюсселем, будет частью пакета, который организация предоставит Афганистану в будущие недели. «Мы находимся на стороне афганского народа, на стороне журналистов, правозащитников, женщин и детей», — добавила глава исполнительной власти Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Поэтому страны Европы должны делать все, что в их силах, чтобы избежать голода и гуманитарной катастрофы. Также глава ЕК призвала поддерживать афганцев, уехавших из своей страны в соседние государства.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что ЕС в четыре раза увеличит гуманитарную помощь Афганистану. Дипломат поставил условие, что для этого талибы («Талибан», движение запрещено в РФ) должны соблюдать права человека в захваченной ими стране.

24 августа дер Ляйен также заявляла, что вместо 50 миллионов евро ЕС вложит в гуманитарную помощь Афганистану 200 миллионов евро. 21 августа глава ЕК заявила, что ЕС замораживает экономическую поддержку Афганистана на один миллиард евро. По ее словам, афганское государство получит эти деньги, когда талибы начнут «соблюдать права человека, меньшинств и женщин».