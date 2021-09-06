Афганских беженцев сравнили со среднестатистическими украинцами

Афганские беженцы зачастую являются более образованными и интегрированными в западное общество, нежели украинцы, потому Киев не столкнется с серьезными проблемами, если решит приютить их на своей земле. С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента страны и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишет портал «Шарий.net».

Чиновник назвал работу с беженцами частью «бремени белого человека» и подчеркнул, что гражданам придется привыкнуть к наплыву нелегалов, чтобы стать частью Европейского союза и НАТО. «Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. (...) С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков», — сказал Арестович.

Он отметил, что после того, как страны ЕС закрыли границы для мигрантов из Афганистана, большинство из них направились в Россию, Белоруссию и на Украину, а потому руководству этих стран следует подготовиться и начать выстраивать соответствующую инфраструктуру. «Первый лагерь из пяти тысяч человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев», — отметил советник.

Ранее Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, советник призвал отобрать у России бренд «русских». «Русь — это мы, русы, русины», — утверждал чиновник.