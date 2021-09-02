Украина приготовилась принять 5000 беженцев из Афганистана

Власти Украины готовятся принять более 5000 беженцев из Афганистана. Людей могут разместить в тюрьмах. Об этом говорится в письме главы МВД Дениса Монастырского премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщает «Dетектив-Info».

МВД рассматривает вероятность прибытия в страну более 5000 человек в ближайшее время. Государственная миграционная служба опасается, что для их размещения не хватит пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. На территории депортационных центров планируется установить палатки.

Кроме этого, МВД предлагает рассмотреть вопрос о размещении 3 тысяч афганских беженцев в Ирпенском исправительном центре и Бучанской исправительной колонии. Для этого там придется сделать капитальный ремонт.

Оба здания были ранее выставлены на торги в рамках программы «приватизации тюрем».

15 августа движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана.