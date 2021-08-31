Украина продолжит эвакуацию людей из Афганистана после 31 августа после полного вывода американских войск и взятия аэропорта Кабула под контроль «Талибана» (радикальная организация, запрещена в России). Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко в беседе с «Интерфакс-Украина».

По его словам, маршруты возвращения украинцев на родину будут корректироваться в зависимости от ситуации в столичной авиагавани Афганистана. Он добавил, что за последние несколько дней появилось немало желающих эвакуироваться, и МИД совместно с посольством Украины в Таджикистане прорабатывают варианты безопасного вывоза граждан.

«Важный момент: любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет выехать, так и тех, кто хочет им в этом помочь. Работаем 24/7 и никого не оставим на произвол судьбы», — подчеркнул Николенко.

31 августа США закончили 20-летнюю операцию в Афганистане. Генерал Кеннет Маккензи рассказал, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон. При этом, по его словам, несмотря на завершение эвакуации, Вашингтон продолжит попытки вывезти оставшихся в стране соотечественников.

29 августа советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вывезла из Афганистана более 700 человек и завершила эвакуацию граждан из этой страны. Ранее о завершении эвакуации объявили Франция, Германия и Великобритания.

