На Украине началась большая распродажа тюрем

На Украине выставили на торги первый лот в рамках большой распродажи тюрем — им стал Ирпенский исправительный центр №132 под Киевом. Объект оценили в 220,2 миллиона гривен. Об этом говорится на сайте Фонда государственного имущества Украины.

О начале акции написал в своем Facebook министр юстиции страны Денис Малюська. Он напомнил, что 70 процентов средств от продажи потратят на строительство новой тюремной инфраструктуры, соответствующей европейским стандартам, а оставшиеся 30 процентов уйдут в госбюджет.

В ближайшее время на аукцион выйдут новые лоты, всего планируют реализовать около 100 объектов. Это произошло вскоре после открытия платных частных тюрем в Киеве, Львове и Чернигове.

Ранее Малюська говорил, что на Украине заполнены свыше 100 процентов только следственные изоляторы, поэтому их закрывать не планируют. При этом у тюрем есть потенциал закрытия, поскольку ни одна из них не заполнена до конца.

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