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В ЕС высказались о необходимости переговоров с талибами

Глава дипломатии ЕС Борррель посчитал, что Брюсселю необходимо вести переговоры с талибами
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Фото: Thomas Koehler / Globallookpress.com

Брюсселю необходимо начать переговоры с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ), установившим власть в Афганистане. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

«Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы», — отметил дипломат.

По его словам, произошедшее в Афганистане стало трагедией для афганцев и провалом для стран Запада. Он также отметил, что из победы талибов над афганским правительством следует сделать выводы, чтобы подобное не повторилось в других государствах.

Налаживание отношений с новыми властями в Кабуле не следует считать, по мнению Борреля, признанием правительства талибов. Это необходимо для того, чтобы талибы не отгораживались от европейских государств. По словам главы европейской дипломатии, ЕС в четыре раза увеличит гуманитарную помощь Афганистану, если талибы будут соблюдать права человека на подвластной им территории.

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