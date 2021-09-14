Генерал США из администрации Трампа звонил в Китай ради предотвращения войны

Генерал Марк Александр Милли, 20-й председатель Объединенного комитета начальников штабов при бывшем президенте США Дональде Трампе, дважды втайне звонил китайским коллегам ради предотвращения войны. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на книгу помощника редактора издания Боба Вудворда и национального политического репортера Роберта Коста.

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По данным издания, в последние месяцы правления Трампа генерал из администрации американского президента был уверен, что действия главы государства развяжут войну с КНР. Согласно его разведданным, Пекин полагал, что США готовятся к атаке из-за напряженности, вызванной военными учениями в Южно-Китайском море. Он был настолько напуган, что решил принять меры для предотвращения вооруженного конфликта.

Милли звонил члену Центрального военного совета Китая, генералу Ли Цзочэну из Народно-освободительной армии (НОАК) и уверял его, что Соединенные Штаты не будут атаковать КНР. Первый звонок он совершил 30 октября 2020 года, за четыре дня до президентских выборов, а следующий — уже во время штурма Капитолия сторонниками Трампа.

Авторы книги утверждают, что американский генерал даже пообещал предупредить своего китайского коллегу в случае нападения США. «Генерал Ли, мы с вами знакомы уже пять лет. Если мы соберемся атаковать, я позвоню вам заранее. Это не будет сюрпризом», — цитируют журналисты слова Милли.

Ранее лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что конфликт между Пекином и Вашингтоном поставит под угрозу не только непосредственно Китай и США, но и весь мир. По его мнению, противостояние двух стран принесет равносильный ущерб. Он подчеркнул, что проводимая на протяжении определенного времени политика США в отношении Китая привела к серьезным трудностям в отношениях между государствами.