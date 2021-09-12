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Новый посол Китая в США попросил американские власти заткнуться

Новый посол Китай в США Цинь Ган: если мы не можем решить разногласия, заткнитесь
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Фото: Jason Lee / Reuters

Новый посол Китая в США Цинь Ган заявил, что для разрешения разногласий между Вашингтоном и Пекином странам стоит создать условия для установления диалога. В противном случае американским властям стоит заткнуться, убежден дипломат. Цитату приводит издание The National Review, на заявление обращает внимание Telegram-канал «Китайская угроза».

Слова Цинь Гана прозвучали во время закрытого заседания по Zoom, организованного Национальным комитетом по отношениям между Соединенными Штатами Америки и Китаем (NCUSCR) в конце августа. В ответ на вопрос о том, как можно улучшить американо-китайские отношения, дипломат ответил: Вашингтону стоит перестать ухудшать ситуацию.

«В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться», — попросил китайский посол.

Очередной дипломатический скандал между США и Китаем разразился в марте 2021 года, когда в Анкоридже прошла встреча между делегациями обеих стран на высшем уровне. Китай обвинил США в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями: китайская делегация прибыла на Аляску «с искренними намерениями», однако американская сторона выступила с обвинениями в адрес политики Китая. При этом в Вашингтоне убеждены, что это скорее китайская сторона провоцировала конфликт.

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