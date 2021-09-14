Американский генерал предупредил о разрушении мира при одном условии

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен назвал последствия возможного вооруженного конфликта с Россией и Китаем. По его мнению, такая война приведет к разрушительным последствиям, заявил он в подкасте института Брукингса, доступного на YouTube.
Разрушительная война
Хайтен напомнил, что в недалеком прошлом, несмотря на большое число горячих точек в мире, включая войну во Вьетнаме, США не позволяли себе прямого столкновения с СССР. Если говорить о «великих державах», подчеркнул он, то Штаты стремятся никогда не допустить войны с Россией и Китаем.
Начало этого конфликта станет «ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», который «разрушит мир, разрушит мировую экономику» при одном условии — использовании ядерного оружия, подчеркнул Хайтен.
Американский генерал также отметил успех в диалоге Вашингтона и Москвы, посвященный обеспечению стратегической стабильности. По его мнению, не менее важно начать переговоры с Китаем, чтобы обсудить проблемы в этой сфере.
Нежелание воевать с Россией
Генерал ВС США также рассказал, почему в Пентагоне видят нарастающую угрозу в России и Китае. По его словам, Россия обладает модернизированным ядерным оружием, которого нет у США. По мнению экс-помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Митчелла, в конфликте с Россией и Китаем у Штатов мало шансов победить.
Военный призвал Штаты сделать более оперативными бюрократические процедуры для модернизации оружия. По его мнению, главное стратегическое достижение США — исключение возможности войны с Китаем и Россией, которая грозит катастрофой для всей планеты. «Вы должны двигаться быстрее, когда у вас такие соперники как Россия и Китай, а мы до сих пор двигаемся слишком медленно», — заключил Хайтен.
Война России с Европой
Политики и военные многих европейских государств уже оценивали возможные последствия войны с Россией. Так, командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что находится в ожидании нападения России на республику. Такая атака представляет собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».
Последствия войны с Россией также оценили в Латвии, Польше, Швеции, Франции и на Украине. В Великобритании предложили отключить Россию от платежной системы SWIFT, чтобы удержать Москву от агрессии.
Предсказание Зеленского
Однако волна «военных» прогнозов началась с высказывания лидера Украины Владимира Зеленского. Сейчас существует вероятность полномасштабной войны с Россией, заявил он на форуме YES Brainstorming. По мнению Зеленского, Кремль действует агрессивно, что создает пропасть между россиянами и украинцами.
На этом Зеленский не остановился, высказав желание встретиться с российским президентом Владимиром Путиным не декларативно и более предметно, чем на предыдущих переговорах. Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко допустил, что диалог глав государств может состояться. Однако для него украинской стороне необходимо качественно подготовиться.