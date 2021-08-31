Лавров оценил вероятность третьей мировой войны

На сегодняшний день каждый вменяемый политик понимает, что новая мировая война неприемлема. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Глава МИД оценил вероятность третьей мировой войны как крайне низкую. Он отказался верить в то, что кто-то на планете может хотеть масштабного международного вооруженного столкновения. «Мелкие конфликты — да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа (...). Но мировая война неприемлема», — заключил дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что Вашингтон не допускает возможности довести текущие разногласия с Москвой до войны. Дипломат отметил, что западные государства и Соединенные Штаты продолжат «строить козни» против России. Однако по его словам, ни одна страна не решится на открытый военный конфликт.

