В Китае раскрыли причины страха США перед Россией и КНР

Global Times: США не хотят войны с Россией и КНР, потому что боятся ядерного оружия

США стараются любыми средствами избегать военных столкновений с Россией и Китаем, потому что боятся, что в ходе конфликта стороны применят ядерное оружие. Об этом в статье заявил главный редактор Global Times Ху Сицзинь.

Свое заявление автор материала подкрепил словами председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джона Хайтена и бывшего главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса. Военные раскрыли причины страха Вашингтона. По их мнению, боевые действия против Москвы и Пекина приведут к наступлению «самого страшного дня для всей планеты».

Сицзинь отметил, что подобные заявления появляются из-за нарастающей напряженности между КНР Россией и Соединенными Штатами. Он считает, что американское правительство опасается возможных военных столкновений, так как не сможет мирно предотвратить их.

Напряжение между Вашингтоном и Пекином в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в Тихоокеанском регионе. Китайские власти заявляют, что большая часть международных вод в регионе принадлежит КНР и предпринимают меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

В свою очередь США отказываются признавать принцип «Одного Китая», согласно которому Китайская Республика (Тайвань) является территорией КНР. США продают Тайбэю оружие. Тайвань получил 40 самоходных гаубиц за 750 миллионов долларов.

Также недавно Соединенные Штаты, Австралия и Великобритания создали военный альянс AUKUS. Цель сделки — защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение усилий в сфере развития оборонного сектора.