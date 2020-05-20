Мир
 
Последние новости
США отправили аппараты ИВЛ в Россию
Дом мечты Уолта Диснея продали за миллион долларов
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Раскрыты «тайны» российских стелс-технологий
Семья сварила самодельное пиво из-за карантина и погибла
Десятки миллионов европейцев останутся без работы
ВОЗ заявила о самом большом числе заразившихся за сутки с начала пандемии
Актер сериала «Баскетс» устроил стрельбу и покончил с собой
Раскрыты детали снятия в России ограничений из-за коронавируса
На Москву одновременно обрушились снег, град и ливень 
Новости партнеров

Китай начал угрожать США после «ошибочного поздравления» президенту Тайваня

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай пригрозил ответить США после «ошибочного поздравления» от госсекретаря США Майка Помпео президенту Тайваня Цай Инвэнь в связи с ее инаугурацией. Такое заявление сделал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Представитель Пекина отметил, что действия США — серьезное нарушение принципа «одного Китая» и расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны. Отмечается, что Китай возмущен и осуждает такие действия.

«Независимость Тайваня является тупиковым путем, потворство и поддержка независимости Тайваня обречены на провал», — отметил Чжао. Кроме того, в Пекине начали угрожать ответными мерами, где вся ответственность за последствия будет лежать на американской стороне.

«Поздравляем, доктор наук Цай Инвэнь, с началом вашего второго срока на посту президента Тайваня. Яркая демократия Тайваня является источником вдохновения для региона и всего мира. При президенте Цай наше партнерство с Тайванем будет продолжать процветать», — написал накануне Помпео в Twitter.

На парламентских выборах Тайваня 11 января победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а ее лидер Цай Инвэнь в тот же день снова одержала уверенную победу на выборах президента. Правящая партия, как и сама Цай, выступают за самостоятельность острова.

Официально объявить о независимости Тайваню мешает угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся туманные формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США решили продать оружие назло Китаю
На мятежном китайском острове появился свой Трамп
Китай обвинили в сокрытии правды о расстреле сотен демонстрантов
Другие материалы рубрики
Мир00:0317 мая

«Люди — это вирус»

Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
19:53Сегодня

США отправили аппараты ИВЛ в Россию

19:42Сегодня

ВОЗ заявила о самом большом числе заразившихся за сутки с начала пандемии

18:51Сегодня

Описаны роскошные ужины Помпео для политиков и бизнесменов

Мир00:0113 мая

«Америка подвела своих людей»

Коронавирус сломал здравоохранение США: медики о страшных уроках эпидемии
17:51Сегодня

Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии

17:34Сегодня

В Венгрии запретили смену пола

16:58Сегодня

Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусом

Мир00:01 3 мая

Тотальный карантин

Как стране с миллиардом бедного населения удалось так быстро остановить эпидемию коронавируса
16:44Сегодня

Евросоюз выделил Украине больше миллиарда евро из-за коронавируса

16:22Сегодня

Индейскую резервацию сочли новым эпицентром коронавируса в США

16:10Сегодня

Россия раскритиковала первый год правления Зеленского

Россия
Россиянка нашла мумию мыши в выданной ребенку крупе
Валуев призвал поощрить пробудившую волю к жизни медсестру в бикини
Российских медсестер закидали камнями в обсерваторе
«Инсульт может стать первым и последним симптомом»
Коронавирус стремительно меняется. Сможет ли мир его победить?
Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок
«Отдам картины за молоко»
 
Все материалы
Мир
В Венгрии запретили смену пола
Байден воззвал к богу из-за методов Трампа по борьбе с коронавирусом
Евросоюз выделил Украине больше миллиарда евро из-за коронавируса
«Люди будут умирать»
Бразилия вырывается в лидеры по числу зараженных коронавирусом. Почему там не вводят карантин?
Индейскую резервацию сочли новым эпицентром коронавируса в США
«Люди — это вирус»
Экофашисты хотят сократить население Земли. Они готовы убивать и надеются на помощь коронавируса
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать Крым
«Они теперь еще более уязвимы»
До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики
Зеленский заявил об отсутствии языкового вопроса на Украине
ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Ситуация в Донбассе обострилась. Украине поставили ультиматум
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
«Моя душа плачет!»
Без масок, врачей и денег: украинская медицина не справляется с эпидемией коронавируса
Зеленский заявил о российских войсках в Донбассе
Все материалы
Экономика
Россияне испугались покупать в долг
Курс рубля начал уверенно расти
Нашли время
Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?
Доходы «Газпрома» от продажи газа за рубеж обвалились
Дорога вверх
Как в России нашли способ поднять упавшую из-за кризиса экономику
Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти
Полный бак
Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике?
Все материалы
Силовые структуры
Судьи заразились коронавирусом в московском суде
«Дети просили не убивать их»
Пособники фашистов казнили тысячи советских граждан. КГБ охотился на них десятки лет
Задержание спецназом стрелявшего из окна многоэтажки москвича попало на видео
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский заключенный сбежал на угнанной у начальника колонии машине
«Милицейский пост — это тоже фронт»
Как во время войны в СССР героически боролись с разгулом преступности
Неизвестный открыл стрельбу из окна московской многоэтажки
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто влияние пандемии на климатическую катастрофу
Из того, что было
Как дешевый iPhone SE стал спасением для Apple
Танк «Белый орел» сняли на видео вблизи
«Четвертый год соленый пот и кровь рекой»
Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне
На китайском полигоне заметили необычный танк
Большой медбрат
 
Третий F‑35 разбился
Все материалы
Спорт
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
«Я потерял все, чего достиг в жизни»
Бразильский вратарь получил 22 года тюрьмы за зверское убийство. Кто позволил ему вернуться на поле?
Американский боксер Бриггс анонсировал бой с Тайсоном
Бойня с доставкой на дом
Нокаут на 20-й секунде, много крови и новый чемпион. UFC 249 подарил яркое зрелище
Второй футболист РПЛ заразился коронавирусом
Джастин Гэтжи«Он сломает мне нос. Но UFC за это заплатит»
Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи: дата боя, когда прямая трансляция, прогнозы и ставки на UFC 249
Датский футболист рассказал о проигранных в покер миллионах фунтов
Все материалы
Культура
«Ты умрешь во сне»
Кумир Дэвида Боуи и Тома Йорка пел о палачах и террористах. Легендарный вокалист изменил мир музыки
Марат БашаровНалей и отойди
Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие
Вся жизнь — квартирник
Живой Гребенщиков, жена Шиндлера и бог программистов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
«Союз денег и власти»
За кого выходят замуж и как живут женщины в Северной Корее
Все материалы
Интернет и СМИ
В Туле вступились за медсестру в бикини
«Люди думают, что в интернете все уже оплачено»
Из-за коронавируса россияне массово смотрят пиратские фильмы. Почему это плохо?
Доктор Мясников раскрыл истинный смысл фразы «кому положено умереть — помрут»
Россиянам покажут марафон Эль-Класико
«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху»
Интернет заполонили лживые и опасные слухи о коронавирусе. Как с ними бороться?
Новое шоу Собчак назвали провалом
Пиратские хроники
 
Все материалы
Ценности
Разный размер карманов на мужских и женских джинсах вызвал споры в сети
Безумная русская
Как советская модель отвернулась от Кремля, бежала из страны и вышла замуж за банкира
Лицо незнакомца за спиной Дженнифер Лопес на домашнем фото перепугало фанатов
«Султан хотел, чтобы она всегда была рядом»
Как рабыня превратилась в самую могущественную женщину Османской империи
Популярная блогерша испортила внешность пластикой и поделилась ужасом
Обувь любимого дешевого бренда россиян назвали устройством для пыток
Джегинсы бренда Mironova AnastasiiaВторая кожа
Как элемент армейской формы превратился в символ женской сексуальности
Все материалы
Путешествия
В правительстве предрекли двукратное снижение авиаперевозок после пандемии
«Этот район не для белых»
Проституция, грязные деньги и обман повсюду: чем живет африканская Чечня?
В Турции рассказали о сроках открытия страны для иностранных туристов
Белый папуас
Лампа из черепа, колдовство и эротические танцы: как русский ученый подружился с аборигенами
Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты из-за социальной дистанции
«От ужаса я начал шептать»
Туристы отправились покорять океан на старой лодке и едва не погибли. Как им удалось выжить?
Совершен самый долгий беспосадочный внутренний перелет
Все материалы
Из жизни
Жители деревни обмыли покойника вопреки запретам и заразились коронавирусом
«Коронавирусный» град прошелся по планете
«Быстрые движения их только раззадоривают»
Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
95-летние близняшки назвали секретом долголетия занятия сексом
Бенджамин БатерстРастворился в воздухе
Молодой дипломат вез важные бумаги и пропал. Тайну его исчезновения не могут разгадать уже 200 лет
Известный повар поделился секретом приготовления курицы
«Здесь каждый знает, что такое свобода»
История москвички, которая осуществила детскую мечту и переехала во Францию
Все материалы
В Москве откроются автомобильные кинотеатры
Как пылесосный магнат потерял полмиллиарда, создавая «убийцу Теслы»
Подробности об электромобиле, который готовил Джеймс Дайсон — самый богатый человек Великобритании
Существование шести моделей Renault оказалось под угрозой
История автомобиля ЗИМ
Символу советской роскоши исполнилось 70 лет
Коронавирус снизил вредные выбросы от транспорта на 36 процентов
Представлен новый Porsche 911 с кузовом Targa
Легендарное «открытое купе» Porsche будет жить и в новом поколении модели 911
Найденные в лесу Toyota Camry отправят на борьбу с коронавирусом
Все материалы
Дом
Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве
Не все включено
Россияне перестали платить за ЖКХ из-за коронавируса. К чему это приведет?
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Новая эра
Лошадь на крыше, облака из оригами и таблетки в стене — за какой архитектурой будущее?
Американцы испугались общественных туалетов и отказались выходить на улицу
«Надеюсь, не будет как в 1998-м»
Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле
В Москве недосчитались новых квартир
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
На Урале взялись за ремонт сельских дорог
В водоемы Тверской области выпустят миллионы рыб
Россияне стали реже умирать от рака
В российском регионе внедрят масочное наблюдение
Все материалы