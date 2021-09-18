Пентагон оценил военные угрозы от России и Китая

Россия в краткосрочной перспективе представляет для Соединенных Штатов и Европы большую военную угрозу, нежели Китайская народная республика (КНР). С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США Колин Кал на Балтийской военной конференции, его слова опубликованы на сайте Пентагона.

По мнению военного чиновника, сейчас «глобальный ландшафт» безопасности меняется на планете быстрее, чем за весь период после Второй мировой войны, и для Вашингтона вопрос конкуренции с другими геополитическими игроками встает наиболее остро. «В то же время союзы, институты, соглашения и международные нормы, лежащие в основе этой международной системы, подвергаются все более серьезным испытаниям, как никогда раньше», — оценил ситуацию Кал.

Он предсказал, что в ближайшие несколько лет Россия будет лишь увеличивать свое глобальное влияние, играя «подрывную роль» на мировой арене и пытаясь внести раздор в единство западных стран. «Слишком часто Москва подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей, поддерживает марионеточные группы, чтобы сеять хаос и сомнения», — заверил замминистра.

При этом представитель командования подчеркнул, что возможность для возобновления конструктивного диалога с Москвой по-прежнему остается, но для этого требуется желание российских властей снизить накал стратегической конкуренции. «НАТО, конечно, является основой прочной трансатлантической безопасности и оплотом наших общих ценностей демократии, личной свободы и верховенства закона», — полагает он.

Ранее обозреватель The National Interest Джон Россомандо предрек США «худшее военное поражение» со времен Второй мировой войны. Как отметил Россомандо, Соединенные Штаты сейчас являются «бумажным тигром», каким была Франция до вторжения гитлеровской Германии. «Они похожи на французских военных, которые сражались в 1940 году, используя устаревшие подходы Первой мировой войны», — резюмировал он.