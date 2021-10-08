Военный историк рассказал о ЧП с американской подводной лодкой

США и сами не знают деталей инцидента, произошедшего во время столкновения их атомной подводной лодки с другим объектом в Южно-Китайском море, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что загадочным объектом могло стать китайской судно, что указывает на превосходство его технических характеристик над разработками США.

Столкновение американской атомной подводной лодки USS Connecticut (SSN-22) в Южно-Китайском море с неизвестным объектом произошло на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Пекина. Журналисты связали ЧП с обострением напряженности в регионе. СМИ рассказали, что атомная подлодка участвовала в «демонстрации силы». В нее, кроме американских военных, были вовлечены силы Японии, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании. В маневрах под руководством Англии среди прочих кораблей участвовали три авианосца, учения назвали Carrier Strike Group 21.

Загадочный объект

Юлин отметил, что сейчас строить предположения о произошедшем довольно непросто: для начала пострадавшую подлодку необходимо доставить в порт и провести все необходимые исследования.

«Предположений может быть сколько захочется, в море можно столкнуться с чем угодно, хоть с кашалотом. Думаю, и у американцев пока детальной информации нет — сначала нужно доставить лодку на место и обследовать. Но самое вероятное и печальное, что могло произойти, — это столкновение с китайской подлодкой. Печальное — поскольку это будет означать, что раз американцы в нее влетели, то у китайцев акустическая и гидролокационная заметность ниже, чем у американцев», — объяснил эксперт.

1 октября 39 китайских военных самолетов, включая истребители и транспортные воздушные суда, вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Комментируя это, госсекретарь США Тони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен «провокационной военной деятельностью» КНР, которая дестабилизирует обстановку в регионе.