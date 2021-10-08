Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным предметом в Южно-Китайском море

Американская атомная ударная подводная лодка, известная нападением медведя в 2003 году, столкнулась с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе, об этом рассказали в военно-морских силах США, пишет РИА Новости.

Опасное столкновение

Субмарина USS Connecticut (SSN 22) попала в ЧП еще во второй половине дня 2 октября в Южно-Китайском море, однако об этом стало известно только в четверг, 7 октября. Столкновение произошло во время погружения. Сейчас субмарина в «безопасном и стабильном» состоянии. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке, она полностью работоспособна.

Во время инцидента пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. Жизни военных ничего не угрожает. Это изданию USNI News подтвердил представитель американского флота в Тихом океане. «Безопасность экипажа остается главным приоритетом военно-морского флота», — подчеркнул он.

Степень повреждения остальной части подводной лодки оценивается. ВМС США не обращались за помощью. Инцидент будет расследован. Тихоокеанский флот США

Субмарина не стала подавать сигналов о бедствии. Сейчас она направляется в сторону базы на Гуаме и должна туда прибыть в пятницу, 8 октября.

Непрофессионалы и дилетанты

Военный эксперт, историк Иван Коновалов считает, что причиной столкновения американской субмарины с неизвестным предметом стала ошибка военных. По его словам, служащие военно-морских сил США, дислоцирующихся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, непрофессионалы. Вопрос их мастерства неоднократно обсуждался в Пентагоне. Кроме того, американские подводные лодки и корабли часто попадали в подобные аварии.

Было очень много столкновений с гражданскими судами различных военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Иван Коновалов

«Причем это влекло и жертвы тоже», — подчеркнул Коновалов. По словам специалиста, Вашингтон признает, что основная часть военных в этом регионе — «непрофессионалы, действуют, как дилетанты».

USS Connecticut — вторая субмарина проекта Sea Wolf II («Морской волк II»). Подлодка стала пятым судном во флоте США с таким названием. Названа в честь штата Коннектикут, где и была построена компанией General Dynamics на верфях города Гротон. Субмарина заложена 14 сентября 1992 года, спущена на воду 1 сентября 1997 года. Ее ввели в состав флота 11 декабря 1998 года.

Нападение медведя

При этом USS Connecticut попадает в новостные заголовки не в первый раз. В 2003 году субмарина всплыла в Арктике и пробила лед в окрестностях американской исследовательской станции. Не ожидавший «гостя» белый медведь напал на подлодку. Хищник в течение получаса изучал торчащий из льдины руль, а затем набросился на него.

На базу в «Китсап» в рамках программы усиления присутствия ВМФ США в Тихом океане подлодка попала в 2007 году. С 2012 по 2017 год она стояла на капитальном ремонте. После приполярных учений ICEX 2018 в 2019 году ремонтировалась на верфи «Пьюджет-Саунд».

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3 подлодки класса Seawolf есть в составе военно-морского флота США

В 2012 году крейсер американских ВМС USS San Jacinto и атомная подводная лодка USS Montpelier соприкоснулись друг с другом во время учений у восточного побережья США

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В 2002 году американские подлодка USS Greeneville и десантный корабль Ogden «встретились» в Аравийском море в районе побережья Омана. В том же году американская атомная подлодка USS Helena (SSN-725) протаранила корейское рыболовецкое судно.