Названа возможная причина ЧП с атомной подлодкой США в Южно-Китайском море

Непрофессионализм Военно-морских сил США мог стать причиной аварии с атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море, заявил военный эксперт, историк Иван Коновалов, пишут «Известия».

По его словам, американские корабли и подлодки, дислоцирующиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, часто сталкивались с предметами или гражданскими судами. Непрофессионализм служащих в американских ВМС нередко становится поводом разбирательств в Пентагоне, назвал специалист возможную причину ЧП. «Было очень много столкновений с гражданскими судами различных военно-морских судов США, в том числе и подводных лодок. Причем, это влекло и жертвы тоже», — подчеркнул Коновалов. Эксперт напомнил: министерство обороны США упоминало, что значительная часть ВМС в этом регионе — «непрофессионалы, действуют, как дилетанты».

О столкновении атомной подводной лодки USS Connecticut (SSN-22) с неким объектом в Южно-Китайском море стало известно в четверг, 7 октября. При этом инцидент произошел еще 2 октября. Пострадали 11 моряков. Сейчас субмарина направляется к острову Гуам.